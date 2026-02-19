La misión SpaceX Crew-12 de la Nasa llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI).Inicialmente estaba previsto que partiera el 11 de febrero de 2026, pero las condiciones meteorológicas adversas retrasaron el despegue hasta el 13 de febrero.

La cápsula Crew Dragon de esta misión es la Freedom, que realiza su quinto vuelo. Es la misión tripulada número 20 de una nave Crew Dragon de SpaceX con tripulación a bordo.

Después de la salida anticipada de la Crew-11 el 14 de enero en la primera evacuación médica de la EEI, 3 astronautas se encontraban cubriendo el mantenimiento y las investigaciones científicas a bordo de la EEI.El cosmonauta Andrey Fedyaev, los astronautas Jessica Meir y Jack Hathaway, de la Nasa, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, alcanzaron la EEI sin inconvenientes luego de 34 horas de viaje.

De los nuevos tripulantes de la EEI, solo Meir y Fedyaev ya han estado anteriormente en la EEI. Permanecerán en órbita entre 8 y 9 meses, un tiempo superior al tradicional de 6 meses.

Adenot, ingeniera de profesión y expiloto de pruebas, es la segunda mujer francesa en viajar al espacio, después de la pionera Claudie Haigneré (1996).

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Tres miembros tienen experiencia militar: Hathaway es capitán en la Marina de Estados Unidos, Fedyaev tiene experiencia como piloto militar, y Adenot como piloto de helicópteros.

Meir, doctora en biología marina, estadounidense de primera generación, nacida en Maine, es hija de inmigrantes de Israel y Suecia.

Durante su primer vuelo espacial en 2019 realizó la primera caminata espacial exclusivamente de mujeres.

Con méritos, es fuerte candidata para ser la primera mujer en llegar a la Luna en la misión Aremisa III.Para el Gobierno de Honduras, los méritos de los funcionarios están en la Luna.