Emigración y retornos en Honduras

La emigración de hondureños, hombres y mujeres de todas las edades, ha sido un fenómeno social imparable y difícil de cuantificar, especialmente hacia Estados Unidos y, en los últimos años, hacia Europa, en particular España.

El pasado 5 de mayo, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias. Esta normativa tiene como objetivo principal apoyar a los compatriotas que regresan al país, ya sea de forma voluntaria o forzosa, facilitando su reinserción mediante incentivos económicos, protección de sus bienes y otros beneficios.

Las principales causas de la emigración responden a diversos factores, entre ellos el desempleo, la inseguridad y la pobreza. A esto se suma la deficiente calidad de los servicios en los hospitales públicos, así como la mercantilización de la educación en todos sus niveles. También inciden la constante devaluación de la moneda, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, persiste la corrupción en distintas entidades gubernamentales y en los diferentes poderes del Estado, así como en algunas municipalidades. A ello se agrega la explotación laboral en ciertos sectores privados, caracterizada por extensas jornadas de trabajo y bajos salarios.

La inseguridad sigue siendo otro factor determinante. Las maras y pandillas mantienen control en diversos sectores del país e incluso ejercen influencia sobre algunas autoridades. De igual forma, el crimen organizado continúa representando una amenaza para la estabilidad social e institucional.

Con una canasta básica cada vez más inaccesible para los hogares pobres, y una clase media que ha perdido capacidad económica debido al incremento sostenido del costo de vida, miles de hondureños consideran la migración como la única alternativa.

Muchas de las personas que abandonan el país no regresan, salvo aquellas que son deportadas de manera obligatoria. Sin embargo, gran parte de ellas intenta emigrar nuevamente, huyendo de donde nacieron y crecieron, porque ya no pueden ni quieren vivir o morir en un país llamado Honduras.