El poder de la influencia

La historia nos enseña que la energía de las personas que nos rodean puede influir a nuestro éxito o hundirlos en la mediocridad. ¿Un ejemplo? Enrique siendo adolescente se reunía con los peores alumnos de su clase, estuvo a punto de probar drogas como los demás. Alguien le pasó en un WhatsApp la frase de Jim Ron: “usted es el promedio de las cinco personas con las que pasa la mayor parte de su tiempo”. ¿Influyó en él? Le hizo tomar una decisión. Se apartó con tacto de ellos y se puso a estudiar. Fue el único de “sus supuestos amigos” que pasó, el resto reprobó y para su suerte tuvieron que cambiar de colegio. ¿Cómo lo sé? Fue el tema de una de sus charlas en el Curso Juvenil Dale Carnegie en que participó. ¿Y qué ocurre cuándo se nace en la miseria y el negativismo? Una muchachita pasa una infancia marcada por la pobreza y el abuso, criada por su abuela en un ambiente rural muy humilde. Incluso usó vestidos hechos de sacos de papas, y en la escuela se burlaban de ella. Se juntó con cuatro compañeras que la protegían y la apoyaban. Eso influyó en ella y entró a trabajar en una estación de radio, probó y desarrolló habilidad para hablar frente al micrófono. Una amiga la incitó entonces a la TV y ella pidió ayuda a los mejores, como Maya Angelou. Esta le dijo que tenía un estilo empático y auténtico. Este elogio la lanzó adelante. Fue así como Oprah Winfrey Show llegó a ser el programa de entrevistas más influyente en los Estados Unidos. Y la niña que vestía con tela de sacos, ahora amasaba una fortuna y dejaba un legado de inspiración, muy importante. ¿Deberíamos pensar quien en nuestra vida nos impulsa hacia adelante y quien nos frena? Sí, buscar personas activas y positivas, nos impulsa también para a alcanzar metas que parecían imposibles. Esto es lo que ocurre en los grupos de los Cursos Dale Carnegie, usted encontrará solo gente valiosa, que están ahí para desarrollar habilidades vitales para el éxito.

LO NEGATIVO: No comprender la influencia real de permanecer con contactos negativos.

LO POSITIVO: Mejorarnos cuando buscando personas positivas con las que cola energía de las personas que nos rodean puede influir a nuestro éxito o hundirlos en la mediocridad.mpartir nuestro tiempo.