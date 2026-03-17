El mejor libro que leer en las escuelas

Ante el debate que actualmente tenemos en Honduras, puedo indicar que la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas podría considerarse inconstitucional, ya que esa obligatoriedad puede implicar extremos de imposición para el uso de sus contenidos y llevarlos al campo religioso específico, violando el derecho de libertad de conciencia y de religión de los estudiantes y sus familias. En ese sentido, la neutralidad estatal deberá buscar proteger la diversidad de creencias, y garantizar que ningún grupo religioso reciba un trato preferencial.

El otro lado de la moneda, están los datos de la decadencia moral, incremento de la violencia en todos los sentidos, la falta de ética y valores morales de los actores más importantes de la sociedad, todo esto se ha acumulado a escala sin precedentes en todas las esferas. Asimismo, las agendas ideológicas de corte socialista que dañan la mente se han apoderado del pensamiento de nuestros jóvenes, y culturalmente hay una batalla que se está perdiendo, por la desidia con apatía de los padres de familia, autoridades, y profesores en los sistemas escolares.

Al promover la legislación para esto, es recomendable tomar en consideración que los fanatismos pueden estar a la orden del día y si no se revisa a detalle estos elementos, en lugar de traer paz con beneficios a largo plazo, más bien puede ser una piedra de tropiezo en la población sino se dan las explicaciones como debe hacerse.

La lectura Bíblica en las escuelas de ninguna manera violaría la constitución, a menos que se considere el hacerlo como algo inmoral y contrario al orden público, y esto nadie puede demostrarlo en la propuesta. Por eso mismo, es necesario estar claro que la Biblia es un libro y no confundirlo con las religiones, las cuales son instituciones con jerarquías, organización, liturgias etc.

Debemos estar conscientes que la educación no solo busca transmitir conocimientos académicos, sino también formar ciudadanos íntegros capaces de convivir en sociedad. En este sentido, la lectura de la Biblia es importante para la sociedad en general, y no solo en las escuelas, porque resulta innegable que puede aportar beneficios significativos en la formación de los estudiantes, tanto en el ámbito moral como cultural.

Uno de los principales beneficios de leer la Biblia en las escuelas es la transmisión de valores universales. Textos como los Diez Mandamientos, las enseñanzas de Jesús con las historias y parábolas promueven principios de respeto, honestidad, solidaridad y justicia. Estos valores, aunque nacen de un contexto religioso porque fijan su mirada en un Dios Creador de todo, pero que son aplicables en la vida cotidiana y ayudan a los jóvenes a desarrollar una brújula moral que les guíe en la toma de decisiones.

Indiscutiblemente, la Biblia es una de las obras más influyentes, por no decir la mayor en la historia de la humanidad. Ha inspirado literatura, arte, música y filosofía. Leerla en las escuelas permite a los estudiantes comprender referencias culturales presentes en obras clásicas y modernas. Además, el lenguaje bíblico, cargado de metáforas y simbolismos, enriquece la capacidad de análisis literario y fortalece el dominio del idioma por su origen y traducciones, especialmente del hebreo y griego.

En sociedades cada vez más diversas, conocer la Biblia ayuda a los estudiantes a comprender la cosmovisión de millones de personas en el mundo. Esto no significa imponer una fe, sino abrir espacios de diálogo y respeto hacia quienes practican el cristianismo. Al mismo tiempo, puede servir como punto de comparación con otros textos sagrados, abordando los temas humanos desde como lo dice el Corán o el Talmud, promoviendo la tolerancia y la convivencia pacífica.

Podemos observar que, en las últimas décadas, en búsqueda del modernismo, las sociedades han caído en las corrientes más recias del humanismo con materialismo desenfrenado, donde no importan los demás, sino solo el individuo, y han dejado a un lado la sabiduría bíblica que fomenta el bien común y respeto al prójimo.

Diversos estudios han mostrado que la enseñanza de valores morales reduce los índices de violencia y conflictos en las escuelas. La lectura de la Biblia, al fomentar el respeto y la empatía, puede contribuir a crear un ambiente escolar más armonioso. Los estudiantes que internalizan principios como "amar al prójimo" tienden a mostrar mayor disposición para cooperar y resolver conflictos de manera pacífica.

Para ir finalizando esta columna de opinión, puedo destacar que incorporar la Biblia en el ámbito académico especialmente en la primaria no es solo un ejercicio intelectual, es una defensa contra el relativismo moral, el secularismo y la confusión ideológica que pretende distorsionar la verdad sobre la familia, la identidad humana y la dignidad de la vida, así evitar confusiones de identidad que pasa en la juventud temprana, situaciones tan dañinas en la sociedad actual.

Ahora, los cristianos, creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar y transformar la vida de quienes la estudian. Enseñarla en las aulas no se trata de imponer una fe, sino de ofrecer una fuente invaluable de sabiduría que ha moldeado naciones y puede seguir transformando corazones. La Biblia es un faro de verdad que debe ser protegido y promovido, especialmente en un tiempo donde muchas ideologías modernas buscan oscurecer su influencia.

En conclusión, la lectura de la Biblia en las escuelas no debe entenderse como un acto de imposición religiosa, sino como una herramienta pedagógica con un libro que aporta valores, cultura y reflexión. Al integrar este texto en el ámbito educativo, se ofrece a los estudiantes una oportunidad de crecer no solo en conocimiento, sino también en humanidad, capaces de ver a Dios en la creación y respetar a su prójimo. En un mundo

marcado por la falta de empatía y la polarización, la Biblia puede ser un recurso valioso para formar generaciones más conscientes, críticas y solidarias.

¡Salud y éxitos para todos!