Digna odisea

Y bueno, sí, la nueva producción de Christopher Nolan está logrando su cometido.

En su segunda semana de transmisión en las salas de cine de todo el mundo, todavía es complicado encontrar un horario “decente” para ir a verla, sobre todo cuando se trata de pantallas Imax, que es el formato para el cual fue diseñada esta cinta.

Una experiencia increíble en la cual uno se ve de verdad sumergido en la historia, todo el tiempo.

Una de las partes que más recuerdo es la del cíclope, porque es que toda la sala “se movía” mientras él caminaba y la música, el sonido tan potente y poderoso, es de verdad envolvente.

No importa si se trata de un largometraje, no importa si salimos a las 3:00 am del cine; uno se queda con ganas de más.

Pero también con un buen sabor de boca porque mr. Nolan se apega lo más que se puede a la historia; creo que Homero hubiese quedado satisfecho.

Y hablando del mítico autor, igualmente debió ser todo un desafío escribir poco más de 12,000 versos mientras completaba esta magnífica obra.

Una imaginación tan poderosa y potente como el sonido de la película, sin lugar a dudas.

Por cierto, que es impresionante cómo este tipo de trabajos puede trascender, que luego de muchos siglos de haberse escrito, la gente siga leyéndolo; es algo extraordinario.

Que el diccionario haya tomado la palabra para referirse a un largo y difícil sea alucinante.

Y nosotros, los que crecimos en un mundo donde todavía el profesor -quien normalmente era un lector asiduo- nos asignaba uno de estos clásicos para luego evaluar nuestra comprensión lectora; los que todavía poníamos a nuestros hijos y sobrinos a leer toda clase de libros (entre ellos, una edición ilustrada para niños de Don Quijote, La Odisea, etc.) para luego compensarlos con cosas pequeñas pero muy significativas para ellos.

Todos nosotros somos muy afortunados, y lo sabemos.

Desde luego que recomiendo mucho leer la maravillosa obra de Homero si es que usted no ha tenido la ocasión de hacerlo; igualmente, Ítaca, el precioso poema de Constantino Kavafis que interpreta de manera magistral lo que Homero intenta enseñarnos.

Igualmente, recomiendo la película.

Las actuaciones de Matt Damon, Robert Pattinson, Charlize Theron y Anne Hathaway, que estuvieron imponentes.

Prestar atención a la conmovedora historia de la bruja Cercie; seguro que muchas mujeres (y hombres) la entenderán a la perfección.

Otras tantas se identificarán con Calipso, otras con Penélope.

Algunas curiosidades de esta fantástica creación son la reciente boda entre los estupendos actores juveniles Tom Holland (Telémaco) y Zendaya (en el papel de la diosa Atenea).

El presupuesto de 250 millones de dólares con el que contó y los suntuosos escenarios en los que se grabó: Irlanda, Grecia, Escocia, Marruecos, Italia y Malta.

Nada de pantallas verdes, al parecer, embarcaciones, mar embravecido, caballo de Troya y escenarios reales, nada sencillo para filmar...

Una digna odisea.