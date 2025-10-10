¿Día de cuál raza?

Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, fecha en que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón y su tripulación, en 1492. Se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos y en los Estados Unidos, entre otros países.

Fue creado a inicios del siglo XX por el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro. Sin embargo, desde fines del siglo XX han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas.

Aparece diversos apelativos en América: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Raza, en Argentina. Día de la Descolonización en Bolivia. Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile. Día de la Plurinacionalidad en Ecuador. Día de Colón en Estados Unidos. Fiesta Nacional de España, en España. Día de la Nación Pluricultural en México. Día de los Pueblos Originarios e Intercultural en Perú. Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular en Nicaragua. Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, y en Honduras, Día de la Raza.

Durante el siglo XVIII, especialmente en Europa, surgieron diversas teorías y creencias que intentaron clasificar a los seres humanos según sus rasgos fenotípicos, es decir, por sus características físicas. Estas clasificaciones dividían a las personas en grupos originarios de África, Asia, Europa, América y Oceanía.

El término raza se refiere a una sola especie: la humana. Desde la perspectiva científica, la teoría evolucionista explica el origen de la humanidad a partir de sociedades primitivas, mientras que la teoría creacionista lo asocia con el relato bíblico de Adán y Eva.

Hay que saber recordar ese 12 de octubre de 1492 por lo bueno o malo que dejó esa conquista en especial en un país llamado Honduras.