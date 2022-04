Los días de descanso laboral son importantes para compartir con familia, con amigos, visitar lugares y sobre todo reponer energía para que al regreso a las actividades se haga con empeño, disciplina y constancia para el engrandecimiento del país.

Ese descanso debe estar conectado a tiempos de reflexión, oración, lectura, una buena película, dormir lo suficiente, ejercicio, música; pero de ninguna manera vinculado con alcohol, drogas, y todo tipo de excesos que no abonaran en absolutamente nada.

Ello indica que su compañía sabia en esta semana de disfrute debe ser la prudencia; y esto se aplica desde los asuntos importantes hasta los más cotidianos de la vida diaria.

Desde lo más sencillo de entender, por ejemplo, lo más significativo no es la playa o el centro turístico, es el tiempo de calidad con su familia, y para ello no ocupa mucho, solo necesita guardar los teléfonos celulares y conversar alrededor de la mesa. Aproveche para tener una tertulia significativa con su cónyuge, con su hijo o hija adolescente, lea un buen libro y reflexione sobre lo que puede aprender de él; haga constatación interna de su vida espiritual, evalúe como esta su relación con Dios.

Esta no es una semana para tragedias ni accidentes provocados por la negligencia o la necedad, es un tiempo que puede ser lo más provechoso en familia y con amigos, con ello no sugiero que no viaje ni que disfrute en un destino turístico, más bien es tener en claro las prioridades para usted y su familia

.Otro asunto de importancia es: gestione bien las finanzas familiares, no se desborde en asuntos superfluos o deudas que le quitaran tranquilidad al despertar a la realidad del próximo lunes. Sea cauto, disfrute de una buena comida y de una agradable estancia, pero no se comprometa a más de lo que puede. Haga de esta semana una buena semana, con días dignos de recordar. ¡A disfrutar!