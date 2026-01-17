¿Cuándo termina la educación?

Recuerdo cuando un buen amigo mío me dijo, muy orgulloso, que su hijo, todo un ingeniero, ya había terminado su educación. Como lo aprecio mucho, le expliqué que ahora tendría que mantenerse en mejora continua.

—¿Acaso crees que debe seguir estudiando siempre?— me preguntó.

—Sí —le dije—, y no solo él, también tú y yo. Porque el ritmo de cambio es tan acelerado que todos requerimos un proceso de mejoramiento continuo para mantenernos al día con esta evolución constante. Se descubren nuevas técnicas en cualquier actividad con una frecuencia cada día mayor. La inteligencia artificial ha irrumpido con una fuerza tal que aparecen nuevas aplicaciones para cualquier actividad, cada vez con más ímpetu. Y esto hace que el conocimiento sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de pensamiento humano necesite aumentar a un ritmo casi impresionante.

Por consiguiente, es necesario mejorarnos para sobrevivir. Afortunadamente, las empresas están viendo como una excelente inversión preparar primero a su personal en habilidades blandas, como poder comunicarse, llevarse bien con los demás y mantener una mente abierta. Esto ha probado que los prepara para sacar mucho más provecho de los entrenamientos en las restantes áreas específicas de su trabajo.

¿Lo entendió mi amigo? Sí, y no solo inscribió a su hijo en el curso Dale Carnegie; se inscribió él también.

Benjamín Franklin (1706–1790) fue el decimoquinto hijo de un total de diecisiete. Obtuvo solamente estudios elementales. ¿Cómo fue entonces que logró una vida tan productiva? No solo inventó el pararrayos y los lentes bifocales; además, fue embajador en Francia y está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.

¿Su secreto? ¡Mejoramiento continuo! Su Autobiografía es muy reveladora: todo empezó cuando un amigo le dijo que nadie lo soportaba. Decidió cambiar y elaboró un plan para aplicar un nuevo hábito cada semana. Empezó mejorando lo que hoy llamamos “habilidades blandas” y, al volverse mejor en ello, desarrolló su influencia y consiguió su lugar en la historia.