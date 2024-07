Crea tu espacio de reconexión personal

En el viaje de conexión personal he descubierto que es esencial reconocer y manejar nuestro crítico interno, que es nuestro “hater” número uno. Esto comienza cuando identificamos esos momentos en los que nuestra mente nos ataca con dudas y autocríticas. Hacer una pausa y reemplazar esos pensamientos negativos con afirmaciones positivas puede cambiar significativamente nuestro estado mental.

Hace días se viralizó una imagen de Cristiano Ronaldo aupándose a sí mismo, antes de cobrar un lanzamiento. Ver a una estrella de fútbol que es ídolo global dándose ánimos, nos debe hacer pensar en que siempre es necesario reconectar con nuestro valor y capacidad.

Dedicar tiempo para recargar energías es otro aspecto crucial que debemos incluir en nuestra rutina diaria. Cuando la vida se vuelve agitada, encontrar tiempo para desconectarse y sumergirse en la naturaleza se convierte en una fuente invaluable de paz y renovación.

Pasear por un parque sin la distracción de la tecnología, nos permite estar completamente presentes, apreciando la belleza natural que nos rodea. Este acto simple, pero poderoso, a mí particularmente me ayuda a centrarme y a reconectar conmigo mismo y con el mundo.

Por otro lado, la meditación y la respiración consciente son prácticas inamovibles en mi día a día. El estrés y las demandas del trabajo pueden ser abrumadores, pero dedicar unos minutos para meditar me ayuda a mantener la calma y a reenfocar mis pensamientos. Respirar conscientemente me permite ser mi mejor versión, y me alista para enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo.

Además, tengo diversas actividades que me ayudan a recargar y mantenerme equilibrado. Escuchar música, leer un buen libro, cuidar del jardín del Cala Center o simplemente perderme caminando en él me proporciona una forma distinta de desconectar y renovar mis energías.

Como ves, encontrar el equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal es un desafío continuo, pero con prácticas como la afirmación positiva, el contacto con la naturaleza, el movimiento físico, la meditación y el disfrute de pasatiempos, he descubierto una fórmula para mantenerme energizado y centrado.

Cada paso cuenta y cada momento de pausa y reflexión contribuye a una existencia más plena y equilibrada.

Reconocer nuestro valor, cuidar de nuestro bienestar y encontrar alegría en las pequeñas cosas son las claves para vivir con propósito y plenitud.