Los padres deseamos criar hijos sanos, responsables y honestos. No obstante, ser una buena madre o un buen padre no es tarea fácil.

Requiere tomar decisiones difíciles, tan a menudo como son necesarios el cariño y la ternura. Desgraciadamente, al casarnos, no recibimos ningún curso de paternidad o maternidad que nos indique como educar a un bebé. Es cierto que hay muchas revistas y libros en la actualidad sobre este tema pero no es lo mismo una enseñanza práctica.

Al mismo tiempo, nuestra principal preocupación es proteger a nuestros niños de los peligros en este mundo difícil en que vivimos. Los hijos enfrentarán años difíciles y tendrán que luchar contra las presiones de quienes los rodean, cuando vayan formando su personalidad y determinando su identidad.

La mayoría de nosotros recuerda a un maestro, entrenador, pastor o sacerdote que nos animó o nos alentó a desarrollar nuestros talentos y a inspirar en nuestro corazón un sentimiento de bondad y compasión. Los abuelos también pueden ejercer una gran influencia en la vida de los nietos. Pueden compartir sus propias historias y experiencias y contribuir a que los niños reconozcan y valoren sus propias tradiciones.

Tengamos presente estos pensamientos:

a) La mejor educación es el ejemplo.

Los niños aprenden observando a sus padres. b) No sea sobre-protector. Los dolores, las penas y las frustraciones son parte de la vida. Ante el primer tropiezo, los niños excesivamente protegidos, carecen de la resistencia necesaria para superar la crisis. c) Sea flexible: La firmeza es necesaria pero no todas las reglas tienen la misma importancia. La flexibilidad no es lo mismo que la indulgencia. Los padres con exigencias rigurosas terminan criando hijos dominados y resentidos. d) Escuche y preste atención a sus hijos: A veces los padres están demasiado cansados para oír o participar en actividades de sus hijos. e) Enseñe tolerancia. Es imprescindible que los padres enseñen a sus hijos a respetar a los demás, cualesquiera sean las creencias, idiomas o apariencia. f) Eduque a sus hijos en la fe. Contribuirá a una mayor madurez cuando sean adultos.