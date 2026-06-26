Clima y salud humana: un reto urgente

Mientras una cepa poco común del ébola causa estragos en Uganda y la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ve envuelta una vez más en la defensa del clima. Una comisión de alto nivel de la OMS, integrada por políticos y defensores del medio ambiente, ha instado a la organización a declarar el cambio climático “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Esto nos remite a la década de 2010, cuando el director general de la OMS calificó el cambio climático como el problema de salud más importante del siglo XXI. Poco después llegó el covid-19 y se constató que la preparación y la respuesta inicial de la OMS presentaban deficiencias significativas.

Es evidente que no se ha aprendido la lección. La afirmación principal de la comisión de la OMS es que el cambio climático supone una “amenaza catastrófica para la salud humana”. Su principal argumento se basa en un estudio publicado en The Lancet que muestra que las muertes por calor en Europa están aumentando rápidamente, hasta alcanzar las 63,000 al año. Incluso dejando de lado la peculiaridad de que una emergencia sanitaria mundial se base principalmente en datos europeos, el argumento no resiste un análisis riguroso.

El riesgo de muerte por calor ha aumentado un 82% en Europa desde 1990. Sin embargo, el riesgo de mortalidad por calor aumenta considerablemente con la edad, y Europa ha envejecido de forma drástica. Desde 1990, la proporción de la población europea mayor de 70 años ha aumentado un 78%. El envejecimiento por sí solo explica prácticamente todo el aumento observado en las muertes por calor. Tanto el estudio como la comisión simplemente ignoran este hecho.

Cualquier análisis honesto de la mortalidad utilizaría tasas de mortalidad estandarizadas por edad, lo que permite comparar las cifras a lo largo del tiempo. El informe de la OMS no realiza dicho ajuste. La Carga Global de Morbilidad, la principal base de datos mundial sobre mortalidad, sí lo hace. Muestra que el riesgo de muerte por calor estandarizado por edad en Europa solo ha variado marginalmente desde 1990. Ajustado para reflejar el tamaño y la distribución por edades de la población actual, el aumento asciende a menos de 850 muertes adicionales por calor. Las cifras de la Comisión exageran el problema más de cincuenta veces.

La mayor falta de honestidad radica en lo que el informe omite por completo. A medida que suben las temperaturas aumentan las muertes por calor, pero disminuyen las muertes por frío. Las muertes por frío superan con creces a las muertes por calor en todos los continentes del planeta. Utilizando la misma metodología estandarizada por edad que revela un aumento mínimo de las muertes por calor, las tasas de mortalidad por frío en Europa se han reducido casi a la mitad desde 1990. Con los niveles de población actuales, eso se traduce en aproximadamente 210,000 menos muertes por frío cada año. La comisión de la OMS oculta el hecho de que las muertes por frío han disminuido aproximadamente 250 veces más de lo que han aumentado las muertes por calor.

La segunda afirmación principal del informe es que el cambio climático en Europa ha aumentado la inseguridad alimentaria entre los europeos. Esto pone a prueba la credulidad. La verdadera inseguridad alimentaria se da en África, Asia y algunas zonas de América Latina. La afirmación también pasa por alto las propias proyecciones de las Naciones Unidas, que indican que el mundo va camino de alcanzar un récord en la producción de cereales. Si la comisión de la OMS estuviera realmente preocupada por las personas que padecen hambre en el mundo, destacaría esos datos, en lugar de ocultarlos.

Existe una cruel ironía en la recomendación de la comisión. Las políticas climáticas ya han encarecido la electricidad entre tres y cuatro veces más para los consumidores europeos que en Estados Unidos y China, y más de un tercio de los europeos afirma ahora que no puede permitirse el aire acondicionado. Llevar a cabo recortes de emisiones aún más agresivos elevaría aún más los costes energéticos, lo que haría que las olas de calor resultaran aún más mortíferas para quienes no pueden permitirse el aire acondicionado y que el frío prolongado fuera más letal para quienes no pueden permitirse la calefacción. El aumento de los precios de la energía también encarece los fertilizantes y la agricultura mecanizada, lo que empuja a más personas en los países en desarrollo al hambre. El remedio prescrito es, literalmente, peor que la enfermedad.

El director de la OMS que convocó la comisión escribe que “nuestros ciudadanos esperan que actuemos con urgencia”, como si fuera un político elegido en lugar de una autoridad sanitaria. Lo que los ciudadanos del mundo realmente esperan de los médicos es un asesoramiento honesto y basado en la evidencia. No esperan que se utilice la autoridad sanitaria con fines políticos, ni que se genere alarma pública omitiendo los datos que podrían disiparla.

La OMS existe para prevenir enfermedades y proteger la salud humana. Declarar una emergencia climática basándose en estadísticas selectivas y engañosas no protegerá a los más vulnerables del mundo. Erosionará aún más la credibilidad de la organización, desviará la atención y los recursos de las amenazas reales y servirá de pantalla a políticas costosas que perjudican precisamente a las personas a las que la OMS dice defender.