Carga no espacial

El 15 de agosto de 2025, China completó con éxito la primera prueba de encendido estático del cohete Larga Marcha-10 en la isla de Hainan, un paso clave de su programa de exploración lunar tripulada.

Según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, por sus siglas en inglés), se encendieron de forma simultánea los 7 motores de la primera etapa del cohete en el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang.

El Larga Marcha-10 será el encargado de lanzar tanto la nave tripulada Mengzhou como el módulo de alunizaje Lanyue, conforme al plan de China para enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

El 17 de junio se había llevado a cabo una prueba del sistema de escape de emergencia de la nave tripulada Mengzhou, mientras que el 6 de agosto se anunció la finalización con éxito de las simulaciones del módulo lunar Lanyue.

La serie de cohetes portadores Larga Marcha-10 es desarrollada para las misiones de exploración lunar tripulada de China, que incluye dos configuraciones: el cohete Larga Marcha-10 y el Larga Marcha-10A.

El Larga Marcha-10 es un tipo de cohete de tres etapas con dos propulsores. Tiene un diámetro de 5 metros y una altura máxima de 92.5 metros. Se encargará de las misiones de lanzamiento de la nave espacial tripulada y el módulo de aterrizaje lunar.

Por su parte, el Larga Marcha-10A es un tipo de cohete reutilizable de dos etapas, con un diámetro de 5 metros y una altura máxima de 67 metros. Servirá para las misiones de lanzamiento de la nave de carga Tianzhou en la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial de China.

