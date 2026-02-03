¡Cáncer de vida!

“La esperanza es la capacidad de escuchar la música del futuro. La fe es la valentía de bailarla”: Samuel Smiles.

Cada vez que se celebra el Día Mundial del Cáncer es para concientizar a la población a reducirlo mediante la prevención y la detección temprana. Solo los familiares o personas que han padecido esta terrible enfermedad saben las implicaciones que existen, pero se hace un llamado a todos para entender que luchar con las dificultades y vencerlas es la mayor felicidad humana. Es tiempo de enfrentar los miedos; el proceso de la vida no es que se torne más fácil e indulgente, sino pelear las batallas para volverse más fuertes y resilientes.

La forma como las células crecen de manera descontrolada forman masas llamadas tumores, aunque no todos los cánceres lo producen. Este se origina cuando el ADN de una célula se daña; esto puede ser por factores múltiples: genéticos, tabaco, alcohol, radiación, virus (VPH o hepatitis), sustancias químicas, mala alimentación y sedentarismo. Cuando estas células invaden otros órganos se llama metástasis. Las consecuencias o síntomas pueden causar dolor, cansancio y pérdida de peso. En algunos casos se puede contrarrestar con cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas.

La realidad es que, así como el cáncer aparece en una célula dañada y crece en silencio e invade otros órganos, el cáncer del alma empieza con pensamientos y actitudes que afectan a otras personas. El orgullo siempre endurece el corazón, al igual que la envidia y los celos. “La envidia es carcoma de los huesos”. Proverbios 14:30 (RVR60). Son personas que no pueden ver la cadena de oro en el cuello de otro. La amargura y falta de perdón que se extienden y contaminan todo el ser. “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe”: Hebreos 12:15 (RVR60).

Que este día arranque y seque todo cáncer en la vida.