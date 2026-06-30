Autoengaño

Si a usted lo despiden o si termina la universidad sin encontrar trabajo, ya sabe lo que va a escuchar. No lo van a dejar pensar mucho. Alguien, con buena intención o no, le va a soltar la frase de siempre: “emprenda algo”, y ahí empieza el problema. Porque se lo dicen como si fuera una respuesta automática, como si fuera lo lógico, como si no existiera otra opción válida para su vida.

Pero deténgase un momento: ¿y si ese consejo no siempre es tan bueno como parece? Durante años nos han repetido que el éxito está en dejar de tener jefe.

Que trabajar para alguien más es quedarse corto. Que el objetivo es “ser su propio jefe”, como si eso fuera una categoría superior de persona.

El resultado es una generación que empieza a ver el empleo como derrota y el emprendimiento como obligación, y no es lo mismo. Emprender no es solo tener una idea bonita.

Es aguantar meses donde nada cuadra, tomar decisiones con información incompleta, responder por dinero que muchas veces no sobra y cargar con problemas que no aparecen en los discursos motivacionales. No todos quieren vivir así. Y no todos deberían.

Es triste cuando se confunde necesidad con vocación. Cuando alguien abre un negocio no porque vio una oportunidad, sino porque no le quedó otra salida. Ahí no nace una empresa, nace una forma de sobrevivir. Y eso cambia todo: la energía, la estrategia y la posibilidad de crecer. Mientras tanto, se habla poco de lo obvio.

Un país no funciona solo con emprendedores. Funciona porque hay gente que decide ser excelente en otros roles: en una empresa, en un hospital, en una escuela, en un taller, en una oficina. Personas que construyen desde adentro, no desde afuera. Sin ellos, no hay empresas que aguanten el tiempo.

Pero esa parte casi no se dice. Se ha instalado la idea de que si usted no emprende, se está quedando atrás. Y no es cierto. Si usted quiere montar algo propio, hágalo. Pero no por presión, no por moda, no por miedo a “no estar haciendo suficiente”. Y si decide trabajar para alguien más, tampoco tiene que justificarlo como si fuera menos.

El verdadero problema no es que falten emprendedores. Es que estamos dejando de valorar lo que sostiene a las empresas todos los días, y mientras sigamos confundiendo libertad con renuncia al empleo, vamos a seguir empujando a mucha gente a decisiones que nunca fueron realmente suyas.