Asfura y Trump

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, quien tomará posesión del cargo ejecutivo el próximo martes 27 de enero, tendrá —según se anticipa— buenas relaciones diplomáticas y diversos convenios comerciales y económicos con su principal promotor, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Ambos se entienden a la perfección en su idioma político e ideológico del capitalismo endémico, tradicional e histórico de la potencia del norte estadounidense, desde donde se imparten órdenes al resto de los países de Latinoamérica, región en la que su influencia política y económica quita e impone presidentes; el caso más reciente, según esta visión, es el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pues cuando Estados Unidos “estornuda”, a las naciones latinoamericanas les da gripe, aunque les digan ¡salud!

Deja la Presidencia de la República Xiomara Castro, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), de tendencia izquierdista, opuesto al derechista Partido Nacional, al que pertenece Asfura, y durante cuyo mandato el primer caballero presidencial, José Manuel Zelaya, le provocó a Trump un severo insomnio presidencial.

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, a quien se esperaba como la segunda mujer en ocupar la Presidencia de la República, quedó políticamente relegada al ocupar el tercer lugar. Aunque la presidenta Castro realizara un buen gobierno, ello no le abonó a favor de Moncada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre las medidas negativas que se señalan del gobierno de Castro figuran: la imposición de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional; el nepotismo del llamado “familión”; la no llegada de la Cicih; el anuncio del intento de abolir el Tratado de Extradición con Estados Unidos; y señalamientos contra parientes vinculados al narcotráfico.

La lectura del ambiente político es que liberales y Libres deberán realizar una limpieza desinfectante y, unidos con nuevos liderazgos, rescatar el poder; de lo contrario, seguirán viendo otros 12 años a los “cachurecos” en el poder en un país llamado Honduras.