A celebrar con música catracha

Después de la tempestad provocada por un turbulento proceso electoral y la inconformidad de algunos políticos por los resultados de un escrutinio cuestionado debe venir la calma entre canciones navideñas que envuelven de alegría a unos y de nostalgia a otros.

Para estar a tono con el patriotismo demostrado por los hondureños que asistieron ordenadamente a la urnas conviene incluir en el repertorio de nuestras celebraciones melodías catrachas alusivas a la temporada.

Entre ellas está “El soldado ausente”, compuesta por Víctor Donaire en 1969 e inspirada en la efímera guerra entre Honduras y El Salvador. La composición es un homenaje a los soldados que murieron en aquel conflicto absurdo, como el hijo de una anciana, quien llora sin cesar al recordarlo en Navidad. Fue interpretada por primera vez por el autor junto a su grupo “Los Speed” como un canto de recordación y dolor para honrar a los soldados ausentes.

El país es rico en cultura artística, muestra de ello es todo el legado musical que hemos recibido de nuestros ancestros y el caudal que sigue fluyendo de la inspiración de nuevos talentos. Gracias a la tecnología ahora es fácil lanzar al aire en las fiestas decembrinas, sin necesidad de sofisticados equipos de sonido, todo un inventario de viejas y modernas melodías que pueden hacernos bailar despabilados o soltar una lágrima melancólica a escondidas.

Víctor Donaire es también el autor y cantante de la joya musical que enternece, especialmente a los capitalinos, en estos días: “Caminando por Tegucigalpa”, la cual evoca la magia, el color, las tradiciones y el espíritu navideño de la capital hondureña en los años sesenta.

Un mes de diciembre posterior a la guerra con El Salvador, Donaire creyó que era oportuno darle vuelta a la moneda y recobrar la alegría en esa época, aunque no era fácil. Se sintió inspirado al observar el cerro del Picacho iluminado por una enorme estrella que concordaba fielmente con el alegre repicar de las campanas de la catedral.

Otros artistas hondureños tienen canciones con temática navideña y de fin de año que, al igual que los nacatamales, no faltan en esta temporada.

Destacamos el popurrí de Polache “La Navidad”, versión contagiosa que recuerda con festiva nostalgia “Aquellos diciembres” y celebra la llegada del año nuevo, sin olvidar lo que dejó el año viejo. Son éxitos que el popular cantante transforma con su peculiar lenguaje, propios para disfrutar en el lugar más seguro: nuestra casa.