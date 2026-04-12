25,000 textos escolares gratuitos entregados en 2026

En el año 2025, en Fundación Concordia, a través del Proyecto Editorial Erandique, se produjeron y se donaron 7,000 textos de matemáticas de primer grado para los alumnos del equivalente a un tercio de las escuelas del departamento de Francisco Morazán.

En este año 2026 hemos expandido el programa para abarcar la totalidad de los niños que ingresan a las escuelas públicas en todos y cada uno de los municipios de este departamento. Esta matrícula representa aproximadamente 25,000 niños.

Diversos estudios de desempeño académico alrededor del mundo coinciden en que una de las intervenciones más sencillas y a la vez más eficaces para mejorar el aprendizaje es la dotación de textos escolares a los niños, particularmente en las edades tempranas.

En contextos donde los alumnos carecen de un libro propio se recurre con frecuencia a fotocopias o materiales improvisados que implican un esfuerzo económico para las familias y una carga adicional para los docentes. Además, la calidad y disponibilidad de estos recursos suelen ser irregulares, lo que impide que los maestros planifiquen sus clases con continuidad y consistencia.

Contar con un libro de texto nuevo, garantizado y entregado directamente a cada alumno transforma la experiencia educativa: brinda equidad en el acceso al conocimiento, facilita la labor docente y asegura mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con la experiencia adquirida durante la producción y distribución de los 7,000 textos del año anterior hemos fortalecido nuestras capacidades logísticas para ampliar la iniciativa a 25,000 ejemplares en 2026, logrando así cubrir la totalidad del departamento de Francisco Morazán.

Un aliado fundamental en este proceso ha sido la Secretaría de Educación de Honduras, a través de sus direcciones distritales, departamentales y de los propios centros educativos.