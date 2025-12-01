Elecciones Honduras
Resultados
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
¡Se fueron!
Darío Banegas
seguir +
01 de diciembre de 2025 a las 23:40
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Caricatura La Prensa
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
Redacción
Noticias Elecciones 2025
Rixi Moncada: "Fuimos sometidos a una trampa del bipartidismo"
Redacción La Prensa
Elecciones Honduras 2025
Donald Trump sobre elecciones en Honduras: "Están tratando de cambiar los resultados"
Redacción La Prensa
Honduras
Cossette López: "Es una falla técnica, no una decisión del CNE de detener los resultados"
Redacción La Prensa
Honduras
Cinco alcaldes repetirán y cinco serían nuevos en el departamento de Colón
Carlos Molina
Deportes
Desgarrador mensaje del hermano de Orinson Amaya: "Te amo"
Redacción La Prensa
Elecciones Honduras 2025
Kritza Pérez se convierte en la mujer más votada por Libre en FM
Redacción La Prensa
Elecciones Honduras 2025
Carlos Miranda encamina su octava reelección en Comayagua
Redacción La Prensa