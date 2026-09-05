Zelenski ordena suspender los ataques contra Moscú tras hacer lo propio Putin con Kiev

Kiev, Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana. "Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación", indicó Zelenski en sus redes sociales.

"Desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de realizar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev", adonde Steve Witkoff y Jared Kushner llegarán mañana, dijo. Ya el viernes Zelenski aseguró que él iba a garantizar "el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura", y expresó su deseo de que Rusia haga lo mismo "durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense". No obstante, este sábado, antes de que Putin anunciara el cese durante tres días de los ataques rusos contra la capital ucraniana, Zelenski denunció bombardeos deliberados contra los aeropuertos de Kiev y Borispil antes de la visita de Witkoff y Kushner. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse