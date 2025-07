Vuelo comercial esquiva a bombardero de EEUU con maniobra "agresiva"

Washington, Estados Unidos.

Un vuelo comercial que estaba a punto de aterrizar en Dakota del Norte tuvo que abortar la operación con una maniobra "agresiva" para evitar una posible colisión con un bombardero del Ejército estadounidense, según informan este lunes medios locales.

El suceso tuvo lugar el viernes, cuando el vuelo 3788 de SkyWest que había despegado de Minneapolis tuvo que abortar, tras recibir el visto bueno de la torre de control, la aproximación a una pista en el aeropuerto de Minot, en Dakota del Norte, ya que el piloto detectó en su trayectoria la presencia de un bombardero B-52.

Los pasajeros relataron a medios locales que el piloto viró agresivamente hacia el norte, hasta el punto de que el avión se colocó "completamente de lado" para abortar el aterrizaje.

La web de seguimiento aéreo Flightradar24 refleja que el vuelo de SkyWest tuvo que ganar altura de nuevo y dar la vuelta para poder reiniciar la aproximación al aeropuerto desde el sureste.

Según muestra el video que una pasajera compartió en redes sociales, el piloto se disculpó después, asegurando que el control de tráfico aéreo no le alertó sobre la presencia del avión militar.

"Perdón por la maniobra agresiva. Esto me tomó por sorpresa. Esto es completamente anormal. No entiendo por qué no nos avisaron", se escucha en la grabación.

Tanto SkyWest como la Administración Federal de Aviación (FAA) están investigando lo sucedido.