El actor estadounidense Will Smith pidió disculpas al público, a la Academia de Hollywood y también al comediante Chris Rock por haberle dado una bofetada en la ceremonia de los Premios Óscar 2022 por burlarse de la alopecia de su esposa, pero el internet no perdona.

En las últimas horas se ha viralizado en las redes sociales un video de Will Smith en el que se burla de una persona con alopecia.

En el video se puede ver al actor de “King Richard” burlándose de la alopecia de uno de los músicos de “El show de Arsenio Hall”, en 1991.

Durante la entrevista, el conductor le pregunta por el significado de portar una gorra de lado, pero Will Smith le responde que debería conocer el simbolismo.

No obstante, Arsenio Hall le contesta que, de hecho, le encantaría no tener que seguir las reglas sociales, a lo que Will Smith apunta que a todos lados que vaya, siempre habrá reglas. Entonces señala con el dedo al músico, diciendo que, por ejemplo, él tiene que seguir una regla todas las mañanas: encerarse la cabeza debido a la alopecia.

La cámara enfoca al músico, quien parece reírse, mientras que el público reacciona sorprendido con la broma de Will Smith. “Es una broma, por favor”, responde Will Smith al público para que se calmen.