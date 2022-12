Video: La insólita propuesta de López Obrador a Bad Bunny

Aseguró que le “produjo sentimientos” ver a cientos de jóvenes “tristes que no pudieron entrar” a sus conciertos en el Estadio Azteca, debido a la polémica con Ticketmaster .

López Obrador aseguró que conoce el trabajo del cantante así como lo considera una persona “sensible” y por ello ver los testimonios de cientos de jóvenes que no pudieron entrar, aún pagando una gran cantidad de dinero, lo ha motivado a extender la insólita oferta.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, inició el mandatario sobre las quejas virales del pasado fin de semana.

“Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular... porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar”, agregó el presidente de México.