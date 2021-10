Un video viral en TikTok muestra el aterrador momento en que un joven estadounidense observó cabello humano que salía de una tumba con más de 100 años de antigüedad.

El escalofriante video que se publicó en la red social de TikTok consiguió más de dos millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los curiosos internautas.

El joven identificado como Joel Morrison se encontraba caminando en el cementerio católico de San José, California, cuando vio un gran mechón de cabello que salía por la grieta de una tumba.

“Cuando lo vi por primera vez me sorprendió. No estaba muy seguro de que lo que estaba viendo fuera real, pero cuando lo vi más de cerca me di cuenta de que era cabello humano el que salía”, compartió.

En las redes los internautas aseguran que se podría tratar de un acto de brujería o magia negra, otros creen que se trata de una broma.