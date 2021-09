No hay duda de que “ El Juego del Calamar ” se ha convertido en la serie más viral de Netflix , a tal punto que las redes sociales han explotado de teorías, memes y usuarios comentando sobre la serie.

De acuerdo al medio South China Morning Post, el número teléfono de El juego del calamar existe, y pertenece a un ciudadano de Corea del Sur que lleva más de 10 días recibiendo llamadas y mensajes.

De acuerdo a la queja del tipo, las llamadas los primeros días llegaron a las 4 mil diarias, algo que está afectando a su vida de tal manera que incluso no puede dormir porque lo llaman de madrugada.

Los creadores de la serie “El juego del Calamar” no se aseguraron antes del estreno que ese número no pertenecía a nadie ni tampoco pensaron en añadir un prefijo falso para evitar algún incidente.

“Nunca había visto el juego del calamar, pero pensé que era solo una llamada de spam. Me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó”, declaró el hombre.

La productora de la serie se ha puesto en contacto con el propietario del número para “resolver el problema de manera amistosa”.