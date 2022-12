Video: Mujer asegura que le tienen envidia por tener un novio guapo

Una pareja se ha vuelto viral en la plataforma Tiktok luego de una entrevista en la cual la mujer asegura que su novio es tan guapo que no lo deja salir de de casa por temor de que le sea infiel.

Además afirmó que las mujeres la envidian por tener a su lado un hombre guapo, por lo que ella trabaja, mientras él se queda en casa limpiando.

“Sí, Sí, me tienen envidia, mírelo, su barba, sus labios, sus ojos, toto eso que me cautiva. Las mujeres al verlo se impresionan mucho y tengo miedo que me lo vayan a quitar. A mí parece tallado por los mismos dioses”, dijo la mujer.

Por su parte, el hambre aceptó que no sale porque no quiere tener problemas con su pareja. “Es algo que siempre me ha dicho que soy muy guapo, precisamente por eso no me deja salir o que alguien me visite, mis amistades que tenía cercanos ya no me visitan”.

Agregó que las chicas en la calle lo ven con deseo; además, afirmó que le han comentado a su pareja que sí le tienen envidia y que le quieren quitar el amor de él.

La mujer también expresó que es una mujer posesiva y muy tóxica. Pidió a las demás que no le hablen, pues aunque es muy guapo, es una fruta prohibida.

“No puede salir, soy muy tóxica, no puede salir, es fruta prohibida para ustedes mujeres. Él es mío, mío, dejen de molestarlo porque es muy muy guapo”, finalizó.

El clip ya tiene millones de reproducciones en esa pltaforma y como era de esperarse, causó gran revuelo en redes sociales y los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

“La cara del señor, pidiendo ayuda a gritos”, “Pobre es como Rapunzel encerrado en su torre”, “Cómo le hace para no reírse”, “Parpadea si necesitas ayuda”; “muy guapo tallado por los mismos dioses”; “hasta parece modelo”.