Este martes 16 de noviembre se estrena el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” (Sin camino a casa), y los internautas no pueden con las ansias para ver las sorpresas que traerá el nuevo avance.

La nueva película de Marvel y Sony ha causado enorme expectativa entre los amantes de los superhéroes, ya que esta nueva cinta abordará la temática del “multiverso” y aunque no está confirmado, se espera que los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield aparezcan repitiendo sus antiguos papeles.

Durante meses ha corrido el rumor de que Maguire y Garfield aparecerán en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, y aunque el estudio no lo termina de confirmar, la emoción no deja de crecer.