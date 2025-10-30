¿Qué se sabe del cometa 3I/Atlas y por qué se considera peligroso?

San Pedro Sula, Honduras

El cometa 3I/Atlas irrumpió en los registros astronómicos con una rareza que descolocó a la comunidad científica. Su procedencia no pertenece al sistema solar, sino al espacio profundo, y su paso cercano encendió la curiosidad de investigadores de todo el mundo.

Cecilia Garraffo, licenciada en Astronomía y doctora en Física, quien dirige el Instituto AstroAI del Centro de Astrofísica Harvard, explicó a Infobae que este visitante cósmico “no representa ningún riesgo para la Tierra, aunque su origen interestelar lo hace excepcional”.

Desde su detección, 3I/Atlas se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar materiales formados fuera del sistema solar. Según Garraffo, “cada objeto que llega de otra estrella funciona como una cápsula del tiempo: guarda las huellas químicas de cómo se formó su sistema de origen”.

Hasta ahora solo se han confirmado tres cuerpos interestelares. El primero fue ‘Oumuamua, luego el cometa Borisov, y ahora 3I/Atlas. Su aparición, por lo tanto, es un evento estadísticamente raro pero científicamente valioso, porque permite contrastar teorías sobre la formación de los planetas y la dinámica de la galaxia.