VIDEO: Turista hondureño evita que mujer sea apuñalada en un parque de Ecuador

“Yo no hago esto, pero necesito asegurarme que Fiscalía, tan deficiente en genero, reaccione. Yo filmé y yo seré testigo. Joel es el venezolano héroe que la salva. Todo hoy 10:00 am en el Parque La Carolina. La apuñaló por celos y luego intento suicidarse”, detalla Rodríguez en una publicación de Twitter.

Posteriormente, corrigió, aseverando que no se trataba de un venezolano, sino de un hondureño. “Corrijo mi error: no es venezolano, es hondureño. Muy bien la Policía, tuvieron claro que actuó legítima defensa de un tercero y lo convirtieron en testigo, no en detenido. ¡Así se actúa!”, añadió.