Video del momento en que queman viva a una pareja acusada de brujería en Chiapas

Chiapas, México. Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos la noche del martes 22 de septiembre en la comunidad de Las Tacitas, municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de que pobladores los acusaran de practicar supuesta brujería.

​​​​​​​Las víctimas han sido identificadas como Nicolás e Irma, aunque las autoridades aún deben confirmar oficialmente sus identidades. Los reportes señalan que habitantes de la comunidad los retuvieron y trasladaron hasta el domo o plaza central, donde permanecieron varias horas bajo agresiones físicas y verbales. Posteriormente, los pobladores presuntamente rociaron combustible sobre las víctimas y les prendieron fuego. Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la agresión y a una de las personas envuelta en llamas mientras se encontraba en el suelo, rodeada por varias personas.

Tras el ataque, los cuerpos fueron abandonados en las afueras de la comunidad, a un costado de un camino de terracería, donde permanecieron cubiertos hasta la llegada de las autoridades. Las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía son objeto de investigación.