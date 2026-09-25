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Video del momento en que queman viva a una pareja acusada de brujería en Chiapas

Una pareja de origen maya fue linchada y quemada en una comunidad de Ocosingo, Chiapas, tras ser señalada por pobladores de practicar supuesta brujería

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:45 -
  • Redacción La Prensa

Chiapas, México. Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos la noche del martes 22 de septiembre en la comunidad de Las Tacitas, municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de que pobladores los acusaran de practicar supuesta brujería.

​​​​​​​Las víctimas han sido identificadas como Nicolás e Irma, aunque las autoridades aún deben confirmar oficialmente sus identidades. Los reportes señalan que habitantes de la comunidad los retuvieron y trasladaron hasta el domo o plaza central, donde permanecieron varias horas bajo agresiones físicas y verbales.

Posteriormente, los pobladores presuntamente rociaron combustible sobre las víctimas y les prendieron fuego. Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la agresión y a una de las personas envuelta en llamas mientras se encontraba en el suelo, rodeada por varias personas.

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Tras el ataque, los cuerpos fueron abandonados en las afueras de la comunidad, a un costado de un camino de terracería, donde permanecieron cubiertos hasta la llegada de las autoridades. Las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía son objeto de investigación.

Una imagen difundida en redes sociales muestra el momento de la agresión contra la pareja señalada por pobladores de Las Tacitas, en Chiapas, de practicar supuesta brujería.

Una imagen difundida en redes sociales muestra el momento de la agresión contra la pareja señalada por pobladores de Las Tacitas, en Chiapas, de practicar supuesta brujería.

La acusación de brujería fue el señalamiento utilizado por los pobladores para retener y agredir a la pareja. Sin embargo, hasta ahora no existe información que confirme que las víctimas realizaran esas prácticas, por lo que esa acusación forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.

El caso ha generado atención luego de la difusión de los videos en redes sociales, mientras las autoridades avanzan en la investigación. La información disponible continúa siendo preliminar y se espera que las diligencias oficiales establezcan con precisión cómo ocurrió el linchamiento, quiénes participaron y las circunstancias que provocaron el ataque.

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