VIDEO: Hombre desata tiroteo y luego muere abatido por la Policía en Midland, Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Un hombre abrió fuego en un edificio de Midland, Texas (EE.UU.), y dejó al menos un muerto y 11 heridos antes de ser muerto por la Policía, según informaron este viernes las autoridades.

El sospechoso se había atrincherado en un edificio al sur de la ciudad, donde se desató un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo táctico que respondió al tiroteo, señaló la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.

"El incidente del tirador activo ha sido resuelto y se confirma que el sospechoso está muerto", informó la ciudad de Midland a través de sus redes sociales, donde precisó que la escena permanece activa y aún no ha sido despejada.

La Policía de Midland respondió hoy, sobre las 8.00 hora local (13.00 GMT), a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.