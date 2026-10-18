Video del momento en que enorme cruz cae sobre sacerdote mientras celebraba una misa

Guayaquil, Ecuador. El momento exacto en que una enorme cruz de madera cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, quedó grabado en video la noche del sábado 17 de octubre. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo la cruz se desprende de la parte alta de una pared y golpea directamente la cabeza del sacerdote, quien cae al suelo ante la mirada de los feligreses que participaban en la celebración religiosa.

Tras el impacto, varias personas se acercaron al altar para auxiliarlo, mientras gritaban "Padre Sánchez, Padre Sánchez" y otras pedían una ambulancia. Sin embargo, el sacerdote falleció, según la información proporcionada sobre el hecho.