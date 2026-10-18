Video del momento en que enorme cruz cae sobre sacerdote mientras celebraba una misa

Guayaquil, Ecuador. El momento exacto en que una enorme cruz de madera cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, quedó grabado en video la noche del sábado 17 de octubre.
La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo la cruz se desprende de la parte alta de una pared y golpea directamente la cabeza del sacerdote, quien cae al suelo ante la mirada de los feligreses que participaban en la celebración religiosa.
Tras el impacto, varias personas se acercaron al altar para auxiliarlo, mientras gritaban "Padre Sánchez, Padre Sánchez" y otras pedían una ambulancia. Sin embargo, el sacerdote falleció, según la información proporcionada sobre el hecho.
La misa se transmitía en vivo por Facebook, por lo que más personas presenciaron lo ocurrido a través de sus dispositivos. La difusión de las imágenes provocó conmoción entre quienes conocían al religioso y entre los usuarios que compartieron el video en distintas plataformas.
Según el relato difundido junto con las imágenes, minutos antes del accidente el sacerdote había expresado: "Un día todos los que estamos aquí vamos a morir". La frase cobró relevancia después de que la cruz cayera sobre él durante la celebración.
La muerte de Sánchez Molinari fue confirmada por la Arquidiócesis de Guayaquil mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de esa ciudad. En el mensaje, el religioso expresó su pesar y manifestó su solidaridad con la comunidad redentorista, así como con los familiares y amigos del sacerdote.
Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso de Ligorio, y estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la Vicaría Centro de Guayaquil.