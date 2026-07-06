Venezuela prevé retomar vuelos internacionales en pista paralela del principal aeropuerto

Venezuela.

Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, afectado por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, informó este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria, quien inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto, anunció un "plan inmediato para retomar a la brevedad" operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo tienen prevista la reanudación.

Sus declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que mostró imágenes de la maquinaria desplegada en la pista afectada por los sismos, que también causaron graves daños en las instalaciones de la terminal, ubicada en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas).