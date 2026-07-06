Petro rechaza la legitimidad del Gobierno de De la Espriella e insiste en que hubo fraude electoral en Colombia

Bogotá, Colombia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, endureció este lunes su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que Abelardo de la Espriella «no ganó» y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación se alteró para favorecer a De la Espriella, que ganó las elecciones con 12,9 millones de votos.

Petro agregó que «no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante» y sostuvo que «Abelardo no ganó las elecciones», pues «el presidente de Colombia (...) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda», que recibió 12,7 millones de papeletas.