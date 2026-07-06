Venezuela ha inspeccionado casi 6,000 viviendas tras doble terremoto de hace doce días

Venezuela.

La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado casi 6,000 inspecciones a viviendas en los siete estados de la zona norte del país afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días y que han dejado hasta ahora 3.535 muertos y 16.740 heridos. "Hemos empezado a desplegarnos en el país, hoy día tenemos un poco más de 5.000, casi 6.000 inspecciones en los siete estados del país -que fueron afectados-", dijo este lunes el presidente de la comisión y nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, durante una rueda de prensa acompañado por ingenieros. Estas primeras inspecciones, explicó, buscan determinar en qué estados se encuentran las infraestructuras.

"Esta es una inspección inicial, rápida, de la infraestructura, a fin de establecer si la misma es habitable o no", añadió. Según Garcés, de las casi 6.000 inspecciones, el 70 % de las estructuras son habitables, mientras que el 30 % se encuentran en uso restringido, lo que implica que necesitan una inspección adicional o tienen algún tipo de riesgo para la vida. La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, mantiene en 856 la cantidad de edificios afectados y en 190 la de los colapsados.