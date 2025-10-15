Nicolás Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que América Latina "repudia" a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

"No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).