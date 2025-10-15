  1. Inicio
Nicolás Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"

"No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal

  • 15 de octubre de 2025 a las 18:59 -
  • Agencia EFE
Fotografía cedida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

 Marcelo Garcia / EFE
Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que América Latina "repudia" a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

"No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Venezuela promoverá que se responsabilice penalmente a USA por sus "agresiones"

El mandatario se pronunció así después de que la Administración del presidente de EE UU, Donald Trump, autorizara a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de "sacarle del poder", según informó este miércoles el periódico The New York Times.EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

