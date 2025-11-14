  1. Inicio
Maduro pide al pueblo de EE UU que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear"

Maduro denuncia como amenaza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe,

  • 14 de noviembre de 2025 a las 16:45 -
  • Agencia EFE
Maduro pide al pueblo de EE UU que pare la mano enloquecida de quien ordena bombardear

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

MIGUEL GUTIERREZ / EFE
Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes al pueblo de EE.UU. que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear", en un contexto en el que denuncia como amenaza el despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, aunque la Administración de Donald Trump asegura que forma parte de una lucha contra el narcotráfico.

"Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra", manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

El Pentágono pone en marcha la operación ‘Lanza del Sur’ en plena tensión con Venezuela

