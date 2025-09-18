  1. Inicio
El imperialismo sabe que "nosotros no tenemos precio", dice Maduro

El mandatario Nicolás Maduro manifestó que "no se le vende a nadie" y aseguró que con el "único" que tiene deudas es con el "pueblo de Venezuela".

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:53 -
  • Agencia EFE
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

 Miguel Gutierrez / EFE
Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que "el imperialismo" sabe que el chavismo no tiene precio y rechazó tener alguna "deuda" personal con EE UU, país que mantiene un despliegue militar en el Caribe, bajo el argumento de la lucha antinarcóticos, que Caracas denuncia como un intento de "cambio de régimen".

"Esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, saben muy bien, y el imperialismo lo sabe muy bien, que nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deuda con ellos (...) Por eso es que soy un presidente independiente, independentista", expresó Maduro durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cuba advierte a la región sobre las "consecuencias" de un ataque de EEUU a Venezuela

El mandatario manifestó que "no se le vende a nadie" y aseguró que con el "único" que tiene deudas es con el "pueblo de Venezuela".

La tensión entre EE.UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Este jueves, Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.

El mandatario republicano hizo esa declaración a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió: "No, no lo he hecho". EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

