El imperialismo sabe que "nosotros no tenemos precio", dice Maduro

Caracas, Venezuela

"Esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, saben muy bien, y el imperialismo lo sabe muy bien, que nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deuda con ellos (...) Por eso es que soy un presidente independiente, independentista", expresó Maduro durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , aseguró este jueves que "el imperialismo" sabe que el chavismo no tiene precio y rechazó tener alguna "deuda" personal con EE UU, país que mantiene un despliegue militar en el Caribe , bajo el argumento de la lucha antinarcóticos, que Caracas denuncia como un intento de "cambio de régimen".

El mandatario manifestó que "no se le vende a nadie" y aseguró que con el "único" que tiene deudas es con el "pueblo de Venezuela".

La tensión entre EE.UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este jueves, Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.

El mandatario republicano hizo esa declaración a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió: "No, no lo he hecho". EFE