Venezuela denuncia que USA mató "extrajudicialmente a humildes" trinitenses en el Caribe

Caracas, Venezuela

"Las bombas también asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos de su país", dijo la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, en un mensaje en Telegram dirigido a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Venezuela denunció este jueves que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe "asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos" de Trinidad y Tobago en uno de sus recientes ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico.

Rodríguez citó una frase dicha por la jefa de Gobierno trinitense el pasado 3 de septiembre, cuando Persad-Bissessar expresó su satisfacción por el primer ataque del país norteamericano en su actual despliegue militar en la región y afirmó que el Ejército de EE.UU. "debería eliminarlos a todos violentamente", en referencia a "malvados traficantes de los carteles".

Al respecto, la vicepresidenta venezolana escribió: "Profecía autocumplida de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, cuando aplaudió el plan guerrerista de EE.UU. contra Venezuela".

La también ministra de Hidrocarburos recordó que su país había advertido que "el Gobierno de EE.UU. pretende alterar la paz del Caribe y América Latina".

"En la unión de nuestros pueblos está la garantía de paz", agregó Rodríguez, quien también compartió la portada de este jueves del periódico Trinidad and Tobago Guardian, que abre con la noticia de que dos trinitenses murieron en el "ataque estadounidense" del pasado martes.

Ese día, el presidente Donald Trump informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de aguas de Venezuela, en el que murieron seis personas que acusó de ser "narcoterroristas".

Esa acción se suma a al menos cinco operativos que EE.UU. ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellos cerca de Venezuela y otro en aguas próximas a República Dominicana.

El pasado mes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que la primera ministra de Trinidad y Tobago "se volvió loca", al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que ya había negado la funcionaria.