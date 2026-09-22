El chavismo marchará el miércoles en apoyo a la participación de Delcy Rodríguez en la ONU

Caracas, Venezuela. El chavismo convocó este martes a sus seguidores a una "gran movilización" el miércoles en Venezuela para apoyar la participación en la ONU de la presidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez, cuya intervención en la Asamblea General de la organización está programada para ese día. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo en un comunicado de prensa que será una "movilización simultánea por todo el territorio nacional en respaldo y celebración de la participación histórica" de Rodríguez. Según la formación oficialista, mientras la mandataria representará en la ONU "la voz e intereses de Venezuela", su pueblo estará "en la calle para respaldar el discurso y la agenda internacional" de la líder chavista, quien tiene previsto reunirse este martes con el presidente de EEUU, Donald Trump.

El chavismo también planea manifestar en la movilización "el firme compromiso del pueblo venezolano con la defensa de su soberanía e independencia absoluta, así como denunciar y visibilizar los impactos de las medidas coercitivas unilaterales y cualquier forma de agresión económica o política contra el país" caribeño, agrega la nota. Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado enero, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas a Nicolás Maduro el día 3 de ese mes durante una operación militar que incluyó varios ataques en la capital y zonas cercanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hoy, Maduro está preso en una cárcel neoyorquina acusado de narcotráfico.