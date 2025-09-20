¿Qué le espera a Venezuela en la Asamblea General de la ONU?

Nueva York, Estados Unidos.

El actual clima prebélico entre Venezuela y EE.UU., recrudecido después de que la Administración de Donald Trump ordenara atacar ya en tres ocasiones a unos barcos supuestamente dedicados al narcotráfico en aguas del Caribe, no parece que vaya a figurar entre los temas prioritarios en la Semana de Alto Nivel de la ONU, que comienza el próximo lunes. La Secretaría General no lo ha situado entre las crisis más acuciantes del momento y que ocuparán un papel central en la gran cumbre de la diplomacia internacional, como sí ha hecho con Gaza, Ucrania o Sudán, a pesar de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya pidió explícitamente a finales de agosto a António Guterres un mínimo gesto de apoyo.

Maduro remitió entonces una carta al secretario general de la ONU en la que le solicitaba una "defensa (pública) activa" del respeto a la soberanía e integridad territorial del país caribeño, así como de los valores fundacionales de Naciones Unidas ante la "escalada de agresiones" iniciada por Washington.

Una escueta reunión con Guterres

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, se llegó a reunir con Guterres para trasladarle su visión sobre la crisis internacional en el Caribe que el diplomático venezolano definió escuetamente como "buena". Más allá de aquel encuentro, Guterres no recogió el guante por aquel entonces, cuando EE.UU. ya se había desplegado en aguas jurisdiccionales venezolanas para supuestamente combatir el tráfico internacional de estupefacientes ligados -según ellos, aunque sin aportar pruebas- al chavismo, ni tampoco lo ha hecho después. Y eso que el pasado 2 de septiembre EE.UU. fue un paso más allá y atacó a un barco venezolano que, aseguran, pertenecía al conocido como Cartel de los Soles; una organización criminal que -también según el Departamento de Estado- está vinculada a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela y asociada con el Tren de Aragua.

Donald Trump ya ha cifrado en tres el número de embarcaciones hundidas procedentes de Venezuela -el primer ataque fue el más grave, pues se saldó con 11 muertos, de acuerdo con Washington- y ambos países se encuentran en su momento de mayor crisis en la historia reciente.

