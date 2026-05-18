Unicef amplía su respuesta al brote de ébola y alerta del riesgo para los niños

Washington, Estados Unidos

UNICEF anunció este lunes que amplió su respuesta de emergencia ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, y alertó sobre el riesgo creciente para niños y otras comunidades vulnerables tras la declaración de emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como parte de la respuesta, la agencia movilizó cerca de 50 toneladas de material sanitario, incluidos equipos de protección personal, desinfectantes, jabón y suministros de agua potable hacia la ciudad congoleña de Bunia, y tiene previsto desplegar próximamente un equipo de respuesta rápida para apoyar labores técnicas y campañas de información comunitaria. UNICEF informó además de la activación de su máximo nivel interno de emergencia (Nivel 3), una medida que permite acelerar la movilización de fondos, personal y recursos operativos para reforzar la respuesta en las áreas afectadas y en riesgo.

La organización hizo un llamado para garantizar un acceso humanitario "inmediato, seguro y sostenido" a las comunidades afectadas, especialmente en el este de la RDC, y subrayó la importancia del trabajo con gobiernos, comunidades locales y personal sanitario de primera línea para contener la propagación del virus. El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de "116 muertes" sospechosas por el brote del virus del ébola declarado el pasado viernes por las autoridades del país africano, en la provincia de Ituri, que afectó a dos nuevas zonas en el este congoleño. De momento, ni la OMS ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye un caso importado en Uganda.