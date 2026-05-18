Rescatan a dos migrantes escondidos en un tráiler durante operativo en Tabasco

Huimanguillo, México

Durante un operativo de seguridad en Huimanguillo, Tabasco, autoridades federales encontraron a dos migrantes que permanecían ocultos en el interior de un tráiler. El rescate fue realizado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). Según reportes oficiales, el hallazgo se produjo en la vía que conecta Las Choapas con Raudales, mientras elementos federales desarrollaban patrullajes preventivos dentro de los operativos de seguridad desplegados en la zona. Al revisar un tractocamión, los agentes descubrieron a dos personas de nacionalidad extranjera ocultas en su interior. Luego del hallazgo, el vehículo fue asegurado.

La FGR informó, que el conductor fue identificado como Hugo, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal por su probable participación en el traslado irregular de personas migrantes. Durante la intervención fue localizada una mujer de nacionalidad guatemalteca y un hombre originario de Ecuador. Tras su rescate, quedaron bajo la protección de las autoridades migratorias.

Hallazgos recientes de tráfico de migrantes en la región

El 23 de marzo de 2026, en Puente Nacional, Veracruz, fuerzas estatales y federales localizaron a 229 migrantes que viajaban hacinados en un tráiler, tras el aviso de empleados de un corralón que escucharon ruidos y gritos procedentes del vehículo. Entre los migrantes encontrados habían personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Varios de ellos mostraban síntomas de deshidratación luego de pasar varias horas confinados.