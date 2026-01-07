  1. Inicio
Trump retira a EEUU de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de ONU

El documento oficial señala que la medida responde a que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos"

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 19:49 -
  • Agencia EFE
Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

Petro y Trump dialogan por primera vez tras las últimas amenazas de EE UU a Colombia

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

El documento, que fue compartido por la Casa Blanca, detalla que todos los departamentos ejecutivos y agencias estadounidenses deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas entidades tras una revisión ordenada por Trump para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera contrarios a su soberanía y prioridades económicas.

El documento oficial señala que la medida responde a que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y buscan "agendas globalistas", que no se alinean con las prioridades de Washington.

Congreso de EEUU queda dividido tras reunión clasificada sobre plan de Trump en Venezuela

La Casa Blanca aseguró que esta decisión pondrá fin a la financiación hacia estos organismos con dinero de los contribuyentes estadounidenses y permitirá al país reorientar recursos hacia "prioridades internas y políticas que favorezcan su independencia".

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la salida de EE.UU. del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

