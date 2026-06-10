Trump promete que Colombia tendrá el "apoyo total" de EEUU si gana De la Espriella

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente Donald Trump prometió este miércoles que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Trump, que la semana pasada anunció su apoyo electoral a De la Espriella, subrayó en un mensaje en su red Truth Social que el candidato colombiano tiene su "respaldo total e incondicional" de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos", escribió el republicano. Trump felicitó a De la Espriella por su victoria en la primera ronda del pasado 31 de mayo y describió al ultraderechista, que se califica así mismo como 'El Tigre', como "un líder inteligente, fuerte y tenaz". El inquilino de la Casa Blanca advirtió además que De la Espriella "se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta", en referencia al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro.