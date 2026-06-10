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Ordenan "suspensión provisional" de Petro como presidente hasta después de elecciones

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 08:48 -
  • Agencia EFE
Ordenan suspensión provisional de Petro como presidente hasta después de elecciones

La congresista Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima".

Bogotá, Colombia

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Investigan a Petro por presunta intervención en política durante campañas electorales

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima" y "por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta".

La representante advirtió además que contra la decisión "no procede recurso".

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78%), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98%).

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Agencia EFE
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