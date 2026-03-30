Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país "si no se llega pronto a un acuerdo". En un mensaje en su red social Truth, Trump afirmó además que "se han logrado grandes avances" en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní "para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", pero sin entrar en detalles.

"Pero, si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo —al que probablemente llegaremos— y si el estrecho de Ormuz no se 'abre al tráfico' de inmediato, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado', a propósito", añadió. Trump aseguró que esa venganza se acometería "en represalia por nuestros numerosos soldados, y otras personas, que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen". El mandatario ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz para dar espacio a unas negociaciones que Irán niega que existan: apenas reconocen el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.