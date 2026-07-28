Trump hubiera preferido que Netanyahu mantuviera en secreto fortificación de búnker iraní

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo este martes que habría preferido que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no hiciera público que Irán fortificaba un búnker nuclear en la Montaña del Pico, aunque afirmó que no es un problema y agregó que el jefe del Gobierno de Israel quiere que Washington siga en la guerra. Trump, que se reunirá en unas horas con Netanyahu en la Casa Blanca, insistió en una entrevista telefónica con Fox News que si Teherán no llega a un acuerdo de paz destruirán la instalación subterránea cercana a la ciudad de Natanz.

"Si no hay acuerdo, lo eliminaremos muy fácilmente", amenazó. Preguntado sobre las informaciones acerca de que durante la reunión de hoy Netanyahu abordaría los movimientos en la Montaña del Pico, Trump respondió tajante: "No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)". "Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: '¿Por qué no me lo dices directamente a mí? ¿Por qué tienes que anunciarlo a todo el mundo?' Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema", aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Trump reconoció un día antes que mantiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra con Irán aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones en conflicto, que ya cumple cinco meses sin visos de un pacto.