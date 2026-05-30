Trump vuelve a criticar al papa por Irán y llama "inútil" al alcalde de Chicago

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar este sábado al papa León XIV a cuenta de Irán en un mensaje en redes sociales dirigido también al alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson.

"Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear", escribió el republicano en una breve publicación en Truth Social en la que compartía dos mensajes publicados el viernes en X por Johnson, que visitó el Vaticano y se reunió con el pontífice.

Trump y León XIV han exhibido en más de una ocasión sus diferencias con respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.