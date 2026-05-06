Trump dice que hay conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "muy posible" un acuerdo

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

"Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", aseguró Trump a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sus palabras llegan horas después de que el republicano decidiera poner en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto.

"Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", dijo Trump en el Oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.