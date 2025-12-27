Trump califica el caso Esptein como una "caza de brujas"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido, Jeffrey Epstein, como una "caza de brujas" y criticó que el Departamento de justicia esté dedicando su tiempo a este tema. Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein" y que el Departamento de Justicia está "viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas", en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

"¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (...) otra cacería de brujas", agregó el mandatario. Esta semana, el Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ya están revisando para ser publicados. Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.